«Крылья Советов» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 21 мая, состоится матч «Крылья Советов» — «Локомотив». Встреча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Металлург» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).



«Локомотив» в 29 матчах набрал 45 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (41) — на 8-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».