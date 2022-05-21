«Химки» — «Спартак»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Спартака» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Спартак».



«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Николас, Руденко.



Запасные: Генералов, Юран, Мирзов, Магомедов, Главчич, Долгов, Садыгов.



«Спартак»: Селихов, Рассказов, Кофрие, Жиго, Джикия, Классен, Денисов, Зобнин, Игнатов, Бакаев, Николсон.



Запасные: Максименко, Свинов, Шайхтдинов, Толстопятов, Сунгатулин, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Оганесян, Маркитесов, Промес.

«Спартак» набрал 38 очков в 29 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) располагаются на 13-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».