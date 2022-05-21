«Комок в горле есть, но впереди новый путь». Дзагоев впервые прокомментировал уход из ЦСКА

Российский полузащитник Алан Дзагоев прокомментировал уход из ЦСКА.
«ЦСКА – клуб, который дал мне путь в большой футбол. Что бы ни случилось, ничего, кроме слов благодарности, я не могу сказать. От охранников и врачей до руководства – всем, кто принимал участие в тренировках, восстановлении, организационных процессах, я говорю спасибо. А сегодня на стадионе попрощаюсь с нашими болельщиками. Они всегда были рядом и поддерживали меня.
Конечно, комок в горле есть. За четырнадцать лет было много хороших моментов: чемпионства, Кубки, победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Что я сейчас вспоминаю в первую очередь? То, как мы прошли «Спортинг» в квалификации ЛЧ, золотой гол «Рубину» и наше первое чемпионство в 2013-м. Это всё останется в памяти.
Я не думал об уходе из ЦСКА, но так случилось – с моей стороны никаких вопросов нет. Впереди новый путь. Физически я к этому готов, мотивация играть у меня запредельная, как и всегда», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Аланом Дзагоевым читайте на «Чемпионате» в ближайшие дни.
- 21 мая 2022
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