Дзагоеву хочется аплодировать стоя! Алан внёс в ЦСКА особую культуру

Воспоминания о танцах и эмоциях полузащитника, который так и не уехал в Европу.

Алан Дзагоев покинул ЦСКА. Грустно, но что поделать? Кажется, это очень логичный вариант развития бурной, местами драматичной и очень увлекательной карьеры. Мне как свидетелю каждого из шагов Алана в составе ЦСКА хочется стоять и аплодировать. А также очень внимательно смотреть матч армейцев с «Ростовом», который станет прощальным как для Алана, так и для Марио Фернандеса.

Марио мы проводили в предыдущем тексте – и вспоминали всё то, что он дал ЦСКА. Как долго, мощно и самоотверженно бразилец играл на фланге и точечно сражался за сборную России. Его карьера – как у такого самоотверженного рейнджера. А вот карьера в ЦСКА у Дзагоева – другая, осмыслить и вспомнить её сложнее. Но я попытаюсь.

Всё началось с гола в дебютной игре в основе ЦСКА в 2008 году. С 46-м номером на спине, под руководством Валерия Газзаева, на старом стадионе «Динамо» и в игре с «Химками», которые тогда ещё не цеплялись за спасение в Премьер-Лиге так ожесточённо, как сейчас.



После этого гола Дзагоев моментально стал важной фигурой для клуба, а потом и для сборной. И я не про голы в дерби, успешное (лично для него) выступлении на Евро-2012, дриблинг и удары, заслуживающие переезда как минимум в Италию. Точнее, не только про них. Дзагоев всегда нёс за собой систему ценностей, культурных, национальных, футбольных.

Связка Дзагоев – Осетия – Беслан – Алания очевидна. Как и связка Дзагоев – эмоции – безудержное веселье. Алан трепетно говорил о родном регионе, а в 2016 году тайно (об этом узнали спустя годы) пожертвовал миллион рублей пострадавшей во время страшного теракта девочке. С удовольствием общался с клубной пресс-службой, когда ЦСКА в Кубке (или не в Кубке) выпадала «Алания». А свой южный нрав переносил не только на моменты споров с тренерами, судьями и игроками, но и на командные праздники.

Алан Дзагоев в составе ЦСКА Фото: РИА Новости

До сих пор сложно поверить, что лезгинка Дзагоева после чемпионства ЦСКА в Казани стоила ему поездки на Евро-2016. Даже если и повлияла частично или не повлияла совсем – тот танец при полученном повреждении выглядит искренним и диким. Такая истошная радость. Как и после чемпионства в «Химках». Как с повязанным после победы шарфом на голове.

Похожую по духу радость Дзага дарил фанатам ЦСКА. И сборной России. Даже когда не уехал в Европу, а играл уже свои классические 60-75 минут, стадион ждал от полузащитника концептуальных ходов в атаке. И ждал правильно, потому что Алан не подводил. Внешняя сторона стопы, размашистый дриблинг, удары – всё это было при нём в каждый из сезонов в ЦСКА. Из-за травм сверкать этим изящным оружием не получалось постоянно, но лично для меня даже два-три матча Алана подряд казались праздником. Для меня типаж креативного полузащитника – это как раз Дзагоев.

Радость Дзагоева и его партнёров после победы ЦСКА в чемпионате России в 2016-м Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Его уход в клубе называют джентльменским: Алана в будущем ждут в ЦСКА на новой должности. Расставание действительно кажется тёплым и удобным для всех. Алан поедет заканчивать карьеру, а ЦСКА продолжит развитие уже обновлённой командой.

Красивая история получилась. Для меня Дзагоев – легенда номер 46. Спасибо!