«Спартак» поздравил «Торпедо» с выходом в РПЛ

Московский «Спартак» поздравил «Торпедо» с выходом в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2021/2022.

«Поздравляем московское «Торпедо» с выходом в РПЛ! Так держать, мужики!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 21 мая, состоялся заключительный 38-й тур Футбольной национальной лиги. По его итогам определились команды, которые пробились в Российскую Премьер-Лигу. Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел». Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» переиграл «Балтику» со счётом 1:0.

Также определились участники стыковых матчей с клубами Российской Премьер-Лиги. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).