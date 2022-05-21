«Спартак» поздравил «Торпедо» с выходом в РПЛ

Московский «Спартак» поздравил «Торпедо» с выходом в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2021/2022.
«Поздравляем московское «Торпедо» с выходом в РПЛ! Так держать, мужики!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 21 мая, состоялся заключительный 38-й тур Футбольной национальной лиги. По его итогам определились команды, которые пробились в Российскую Премьер-Лигу. Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел». Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» переиграл «Балтику» со счётом 1:0.
Также определились участники стыковых матчей с клубами Российской Премьер-Лиги. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).
- 21 мая 2022
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