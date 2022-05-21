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«Рубин» — «Уфа»: Лисакович вывел хозяев вперёд с пенальти

«Рубин» — «Уфа»: Лисакович вывел хозяев вперёд с пенальти
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Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принимает «Уфу». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте «Рубин» получил право на пенальти, который реализовал Виталий Лисакович. 11-метровый удар был назначен за попадание мяча в руку защитнику «Уфы» Бояну Йокичу.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Помогают ему Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервным судьёй выступает Артур Фёдоров (Петрозаводск). Делегат матча — Сергей Кочетов (Нижний Новгород), инспектор — Сергей Мацюра (Хабаровск). Арбитрами VAR выступают Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва).

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