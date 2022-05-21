«Динамо» — «Сочи», «Рубин» — «Уфа» и другие матчи. Что смотреть 21 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 21 мая.

Экспресс на РПЛ с коэффициентом 11.31.

На что ставить в футболе 21 мая

Сезон РПЛ завершится сегодня, и в нём есть две главные интриги. «Динамо» и «Сочи» разыграют серебро. Москвичей устроит ничья, а сочинцам нужна победа. В любом случае команда Владимира Федотова уже гарантировала себе 3-е место – лучший результат в истории.

В Казани «Рубин» и «Уфа» определят товарища «Арсенала» по несчастью – прямому вылету. Подопечных Слуцкого устроит ничья, уфимцам во главе с Гамидом Агаларовым необходима победа. Ну или мораторий на вылет.

«Зенит» завершит сезон в Нижнем Новгороде, ЦСКА примет «Ростов». «Крылья Советов» сразятся с «Локомотивом», а «Спартак» едет в Химки. Наконец, «Краснодар» сыграет с «Ахматом», а «Арсенал» — с «Уралом».

Президент «Урала» заявил, что в «Спартаке» вес имеет только мнение Заремы.

Один матч в Испании, правда, ничего не решающий: «Валенсия» примет «Сельту». В Италии четыре игры. Алексей Миранчук и «Аталанта» завершат чемпионат матчем с «Эмполи». Выделяем и игру «Фиорентина» — «Ювентус».

Во Франции все матчи завершающего тура пройдут одновременно. Александр Головин вместе с «Монако» завоюет серебро, если победит на выезде «Ланс». В противном случае шансы будут у «Марселя», который принимает «Страсбург».

На что ставить в хоккее 21 мая

На чемпионате мира по хоккею 6 матчей. День начнётся играми Дания – Франция и США – Швеция. Затем Австрия встретится с Финляндией, а Канада – со Швейцарией. Наконец, в вечерней программе матчи Италия – Словакия и Норвегия – Чехия.

Капризов: очень хочу поскорее сходить в русскую баню!

В НХЛ в ночь на воскресенье третий матч серии «Колорадо» — «Сент-Луис». Пока здесь 1-1, серия перебралась на лёд «блюзменов».

На что ещё ставить 21 мая

В баскетбольной Евролиге сегодня финальный день. В игре за 3-е место встретятся «Барселона» и «Олимпиакос», а титул разыграют «Эфес» и «Реал».

В Единой лиге ВТБ второй матч серии за 3-е место между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань». Пока казанцы ведут 1-0. В НБА в ночь на воскресенье продолжится серия между «Бостоном» и «Майами», здесь пока 1-1.

Президент МОК Бах рассчитывает на скорое завершение дела Валиевой.

Казахстан потерпел пятое поражение в основное время на ЧМ-2022 по хоккею.

Широков: расширение РПЛ зависит от того, кто вылетит.