«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» на выезде

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Металлург» в Самаре местные «Крылья Советов» встречались с московским «Локомотивом» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов.

«Локомотив» набрал 48 очков и финишировал в чемпионате России на шестом месте. «Крылья Советов» с 41 очком остаются на восьмой позиции.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Ему помогали Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был Кирилл Силантьев (Самара). Делегатом матча выступил Владислав Барановский (Москва), инспектором — Алексей Тюмин (Новочеркасск).