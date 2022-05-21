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«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» на выезде

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» на выезде
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Сегодня, 21 мая, на стадионе «Металлург» в Самаре местные «Крылья Советов» встречались с московским «Локомотивом» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов.

«Локомотив» набрал 48 очков и финишировал в чемпионате России на шестом месте. «Крылья Советов» с 41 очком остаются на восьмой позиции.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Ему помогали Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был Кирилл Силантьев (Самара). Делегатом матча выступил Владислав Барановский (Москва), инспектором — Алексей Тюмин (Новочеркасск).

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2022, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Жемалетдинов – 52'
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