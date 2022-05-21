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Лисакович не реализовал пенальти, который спас бы «Рубин» от прямого вылета из РПЛ. Видео

Лисакович не реализовал пенальти, который спас бы «Рубин» от прямого вылета из РПЛ. Видео
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Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принимал «Уфу» (1:2).

На 90+13-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота уфимской команды. К «точке» подошёл нападающий казанцев Виталий Лисакович, но он не смог реализовать 11-метровый. Если бы форварду удалось забить, то он сравнял бы счёт встречи и спас бы «Рубин» от прямого вылета из РПЛ.

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Помогали ему Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервным судьёй выступал Артур Фёдоров (Петрозаводск). Арбитры VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва).

«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.

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