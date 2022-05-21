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Магнуссон назвал невероятным путешествием проведённое время в ЦСКА

Магнуссон назвал невероятным путешествием проведённое время в ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон попрощался с командой. Соглашение между сторонами не будет продлено.

«Спасибо за всё! Для меня это было великолепное путешествие. Невероятный тренерский штаб, команда и болельщики. Конечно, я не такая легенда, как Дзага или Марио. Но я вас всех благодарю», — передаёт слова Магнуссона корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Обслуживала встречу с «Ростовом» бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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