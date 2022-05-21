Мостовой: «Рубин» — позорники, Слуцкий — безобразие, а Лисакович пусть дальше делает селфи

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о поражении «Рубина» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2), которое привело к вылету казанцев в ФНЛ.

«Конечно, «Рубин» – позорники. Я год назад говорил, что «Рубин» и Слуцкий — это безобразие. Человека изо всех команд выгоняют, а «Рубин» его к себе берёт, и что-то там кричат. Ладно бы он спокойно там сидел, так Слуцкий после поражений всех обвиняет, а про него ни слова. Интересно, сейчас Слуцкий найдёт в себе мужество сказать: «Уберите меня»? Пенальти такой себе был, ну а Лисакович пусть и дальше селфи делает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.