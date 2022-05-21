Алексей Березуцкий поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку в сезоне

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:0) поблагодарил болельщиков армейцев за поддержку на протяжении нынешнего сезона.

«Спасибо болельщикам. На протяжении всего сезона они поддерживали нас. Они — наш 12-й игрок. Что касается игры, спасибо ребятам за самоотдачу. Перед матчем турнирных мотиваций не стояло, но они проявили себя», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».