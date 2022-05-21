Рассказов: нынешний чемпионат для «Спартака» — катастрофа. 10-е место непозволительно

Защитник «Спартака» Николай Рассказов, комментируя итоговый результат москвичей, признался, что остался недоволен выступлением команды. Сегодня, 21 мая, москвичи в матче 30-го тура РПЛ уступили «Химкам» со счётом 1:2. Команда завершила сезон на 10-м месте в турнирной таблице лиги.



«Нынешний чемпионат — катастрофа. 10-е место для нас — это непозволительно. Хотя в еврокубке неплохо получалось. Если Кубок возьмём, сезон поменяется.



Не было напора, которого хотелось бы, но мы хотели отыграться, молодёжь вышла не совсем опытная. Финал не сидел в голове».

«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.