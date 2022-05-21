Глушаков — о пенальти: рядовой гол в копилку. Я «Спартаку» и в первой игре забил

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 2:1, а Глушаков стал автором одного из мячей. Полузащитник не стал праздновать взятие ворот бывшего клуба.
«Что было внутри меня, когда забил пенальти? Ничего. Оборачивался к болельщикам? Не оборачивался. Я пошёл к центру поля, и всё. Не надо никакие интриги плести. Забил гол, развернулся и пошёл к центру поля разыгрывать мяч, чтобы дальше продолжить игру. Рядовой гол в копилку «Химок». Больше ничего. Я им и в первом круге забил», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.
- 21 мая 2022
-
22:17
-
22:16
-
22:14
-
22:11
-
22:08
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:53
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:49
-
21:48
-
21:46
-
21:44
-
21:44
-
21:39
-
21:39
-
21:38
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:25
-
21:25
-
21:22
-
21:18
-
21:16
-
21:10
-
21:07