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Глушаков — о пенальти: рядовой гол в копилку. Я «Спартаку» и в первой игре забил

Глушаков — о пенальти: рядовой гол в копилку. Я «Спартаку» и в первой игре забил
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 2:1, а Глушаков стал автором одного из мячей. Полузащитник не стал праздновать взятие ворот бывшего клуба.

«Что было внутри меня, когда забил пенальти? Ничего. Оборачивался к болельщикам? Не оборачивался. Я пошёл к центру поля, и всё. Не надо никакие интриги плести. Забил гол, развернулся и пошёл к центру поля разыгрывать мяч, чтобы дальше продолжить игру. Рядовой гол в копилку «Химок». Больше ничего. Я им и в первом круге забил», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.

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