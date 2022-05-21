Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Фиорентина» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: «Арсенал» и «Рубин» должны быть в ФНЛ. Тогда мир поймёт – мы действуем не по указке

Созин: «Арсенал» и «Рубин» должны быть в ФНЛ. Тогда мир поймёт – мы действуем не по указке
Комментарии

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что тульский «Арсенал» и казанский «Рубин» должны играть в следующем сезоне в ФНЛ.

«Уверен, руководители РПЛ не будут менять правила игры в угоду некоторым клубам. В РПЛ останется 16 команд, «Уфа» и «Химки» сыграют в стыках. Если что-то менять – то до начала чемпионата. Хотят 18 команд? Объявите об этом в июне и введите это с сезона 2023/2024.

Можно сколько угодно говорить, какая важная Республика Татарстан. Но «Арсенал» и «Рубин» вылетели и должны играть в ФНЛ. Нельзя делать так, чтобы они остались. Все говорят про расширение – о'кей, в период бана от еврокубков это можно сделать, но только с сезона 2023/2024 и объявить об этом заранее. Тогда весь футбольный мир поймёт, что мы играем по правилам, а не по указке.

Кроме Хвичи из влияющих игроков ушёл только Ракицкий. «Краснодар» стоит особняком, там уехали очень играющие легионеры, но они просто молча выпустили своих воспитанников и обыгрывали ЦСКА со «Спартаком», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Самая дикая концовка сезона! Так, как вылетел Слуцкий, из РПЛ ещё не вылетали Самая дикая концовка сезона! Так, как вылетел Слуцкий, из РПЛ ещё не вылетали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022