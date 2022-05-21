Созин: «Арсенал» и «Рубин» должны быть в ФНЛ. Тогда мир поймёт – мы действуем не по указке

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что тульский «Арсенал» и казанский «Рубин» должны играть в следующем сезоне в ФНЛ.
«Уверен, руководители РПЛ не будут менять правила игры в угоду некоторым клубам. В РПЛ останется 16 команд, «Уфа» и «Химки» сыграют в стыках. Если что-то менять – то до начала чемпионата. Хотят 18 команд? Объявите об этом в июне и введите это с сезона 2023/2024.
Можно сколько угодно говорить, какая важная Республика Татарстан. Но «Арсенал» и «Рубин» вылетели и должны играть в ФНЛ. Нельзя делать так, чтобы они остались. Все говорят про расширение – о'кей, в период бана от еврокубков это можно сделать, но только с сезона 2023/2024 и объявить об этом заранее. Тогда весь футбольный мир поймёт, что мы играем по правилам, а не по указке.
Кроме Хвичи из влияющих игроков ушёл только Ракицкий. «Краснодар» стоит особняком, там уехали очень играющие легионеры, но они просто молча выпустили своих воспитанников и обыгрывали ЦСКА со «Спартаком», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 21 мая 2022
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