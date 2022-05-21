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Глушаков: всегда верю в мечту вернуться в «Спартак». Готов бесплатно играть

Глушаков: всегда верю в мечту вернуться в «Спартак». Готов бесплатно играть
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что хотел бы вернуться в «Спартак», за который выступал раньше.

«У «Краснодара» и «Ростова» уехали все? Ну не все. В «Краснодаре», может, да. Я ещё раз говорю: здесь двоякая ситуация. Жаль, и не дай бог кому-нибудь столкнуться с такой ситуацией.

Закончу карьеру после чемпионства со «Спартаком»? Ну и что? Я просто сказал. Дальше увидим. Не будем загадывать. Верю, что можно вернуться в «Спартак»? Надо всегда в свою мечту верить. Бесплатно готов играть. Я и в «Химках» бесплатно играю. Поговорить с Федуном? Поговорите. Мне зачем говорить? Он знает меня как облупленного. Подумаю, наберу ли ему после финала Кубка», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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