Мелкадзе: результат «Сочи» на десять из десяти. Доказали, что сильнее «Динамо»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу команды над «Динамо» (5:1) и завоевание серебряных медалей чемпионата России.

«Эмоции прекрасные. Когда пропустили, обидно было. Но, если честно, по игре было видно, что мы сильнее. и результат это доказал.



Насколько хороший результат? На десять из десяти. Обидно что не будет Европы? Конечно, обидно», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.