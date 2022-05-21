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Мелкадзе: результат «Сочи» на десять из десяти. Доказали, что сильнее «Динамо»

Мелкадзе: результат «Сочи» на десять из десяти. Доказали, что сильнее «Динамо»
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу команды над «Динамо» (5:1) и завоевание серебряных медалей чемпионата России.

«Эмоции прекрасные. Когда пропустили, обидно было. Но, если честно, по игре было видно, что мы сильнее. и результат это доказал.

Насколько хороший результат? На десять из десяти. Обидно что не будет Европы? Конечно, обидно», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

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