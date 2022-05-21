Жиго тепло обнимал Промеса, Глушаков забивал «Спартаку». Фото победы «Химок»

21 мая в Подмосковье на «Арене Химки» в матче заключительного тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» потерпел поражение от «Химок» со счётом 1:2.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

Защитник «Спартака» Николай Рассказов, комментируя итоговый результат москвичей, признался, что остался недоволен выступлением команды, которая завершила сезон на 10-м месте в турнирной таблице лиги.



«Нынешний чемпионат — катастрофа. 10-е место для нас — это непозволительно. Хотя в еврокубке неплохо получалось. Если Кубок возьмём, сезон поменяется.



Не было напора, которого хотелось бы, но мы хотели отыграться, молодёжь вышла не совсем опытная. Финал не сидел в голове», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.