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«Они разрушили твою мечту». В сети появилась расшифровка разговора Переса и Мбаппе

«Они разрушили твою мечту». В сети появилась расшифровка разговора Переса и Мбаппе
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Сегодня, 21 мая, между нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе и президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом состоялся телефонный разговор, во время которого футболист сообщил, что продлит контракт с французским клубом. В сети была опубликована расшифровка разговора Переса и Мбаппе.

Мбаппе: Я хочу поблагодарить вас за возможность играть за «Реал», клуб, фанатом которого я был с детства. Хочу сообщить вам, что я принял решение остаться в «ПСЖ». Удачи вам в финале Лиги чемпионов.

Перес: Желаю тебе всего самого наилучшего. Они разрушили мечту твоего детства.

Слова обоих приводит Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Хосепа Педрероля.

Отметим, что новое соглашение 23-летнего форварда с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до июня 2025 года.

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