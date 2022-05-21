Владимир Федотов подвёл итоги сезона для «Сочи». Команда завоевала серебро РПЛ

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в заключительном матче сезона РПЛ с «Динамо» (5:1). Эта победа позволила сочинцам завоевать серебряные медали чемпионата России.

«Поздравляю всех. Команда показала себя во всей красе. При подготовке мы чувствовали, что ребята приложат максимум усилий в этой игре, чтобы посражаться за серебряные медали. Мы первыми пропустили, но впереди было ещё много времени. Это нас подхлестнуло, и команда понеслась вперёд. И в первом тайме уже сделала ясным результат этой встречи. Огромная благодарность за этот сезон. У нас с самого первого тура была задача выходить на каждый матч и показывать максимум с огромным удовольствием. Поздравляю болельщиков! Это закономерный итог сезона. Спасибо болельщикам, которые сегодня в большом количестве присутствовали на стадионе.

В сезоне-2021/2022 мы прибавили во всех компонентах. Команда росла от матча к матчу. Была проделана очень хорошая, плодотворная работа. У всех ребят профессиональное отношение к делу. Мы создаём условия, чтобы было интересно приходить на работу, выполнять огромный труд и получать удовольствие. Останавливаться нельзя на этом. Нужна хорошая селекция, чтобы во всеоружии встретить новый чемпионат», — приводит слова Федотова официальный сайт «Сочи».