«Крылья Советов» выкупят Гапонова у «Спартака». Защитник выступал за самарцев в аренде

Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов перейдёт в «Крылья Советов» на полноценной основе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Вторую часть нынешнего сезона футболист провёл в самарском клубе на правах аренды. «Крылья» активируют опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении.

24-летний Гапонов выступал за команды структуры красно-белых с 2018 года. За первую команду «Спартака» защитник в 23 матчах во всех турнирах заработал три жёлтые карточки. В «Крыльях Советов» Гапонов отдал результативную передачу в шести играх.

Соглашение между Гапоновым и «Спартаком» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 500 тыс.