«Фиорентина» без Александра Кокорина обыграла «Ювентус»

Сегодня, 21 мая, в рамках 38-го тура итальянской Серии А на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции местная «Фиорентина» проводила матч с «Ювентусом». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.
Первый мяч на 45+1-й минуте забил полузащитник домашней команды Жозеф Альфред Дункан с передачи Джакомо Бонавентуры. На 90+2-й минуте пенальти реализовал Николас Гонсалес.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин на поле не появился.
«Фиорентина» набрала 62 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии седьмое место. «Ювентус» с 70 очками остался на четвёртой позиции. Лидером соревнований является «Милан».
Матч «Фиорентина» — «Ювентус» в чемпионате Италии обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи, его ассистентами выступили Чиро Карбоне и Сальваторе Лонго. Резервным судьёй был Антонио Джуа.
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