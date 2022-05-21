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«Фиорентина» без Александра Кокорина обыграла «Ювентус»

«Фиорентина» без Александра Кокорина обыграла «Ювентус»
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Сегодня, 21 мая, в рамках 38-го тура итальянской Серии А на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции местная «Фиорентина» проводила матч с «Ювентусом». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Первый мяч на 45+1-й минуте забил полузащитник домашней команды Жозеф Альфред Дункан с передачи Джакомо Бонавентуры. На 90+2-й минуте пенальти реализовал Николас Гонсалес.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин на поле не появился.

«Фиорентина» набрала 62 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии седьмое место. «Ювентус» с 70 очками остался на четвёртой позиции. Лидером соревнований является «Милан».

Матч «Фиорентина» — «Ювентус» в чемпионате Италии обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи, его ассистентами выступили Чиро Карбоне и Сальваторе Лонго. Резервным судьёй был Антонио Джуа.

Италия - Серия А. 38-й тур
21 мая 2022, суббота. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Дункан – 45+1'   2:0 Гонсалес – 90+2' (пен)
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