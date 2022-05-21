«Монако» упустил победу над «Лансом» и прямую путёвку в ЛЧ на 90+6-й минуте

Cегодня, 21 мая, в рамках 38-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на стадионе «Феликс Болар» принимал «Монако». Встреча закончилась ничьей — 2:2.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник домашней команды Пшемыслав Франковски. Через четыре минуты защитник Бенуа Бадьяшиль счёт сравнял. На 62-й минуте Виссам Бен-Йеддер с передачи Кевина Фолланда вывел «Монако» вперёд. На 90+6-й минуте Иньятиус Гонаго с передачи Кевина Дансо установил окончательный счёт в матче — 2:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 58 минут.

«Монако» набрал 69 очков и завершил сезон в чемпионате Франции на третьем месте турнирной таблицы. «Ланс» с 62 очками остановился на седьмой позиции.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.