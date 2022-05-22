«Лион» выиграл женскую Лигу чемпионов в восьмой раз в своей истории и побил рекорд турнира

«Лион» завоевал восьмой трофей женской Лиги чемпионов УЕФА. Француженки обыграли «Барселону» в финале со счётом 3:1. Встреча проходила на нейтральном поле, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).

«Лион» выиграл женскую Лигу чемпионов в восьмой раз – это рекорд турнира. Ранее французский клуб побеждал в 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Женская команда «Барселоны» была действующим обладателем ЛЧ. В прошлом сезоне сине-гранатовые в финале обыграли «Челси» – 4:0.

Все четыре мяча были забиты в первом тайме. Амандин Анри, Ада Хегерберг и Катарина Макарио создали «Лиону» комфортный задел в три гола, после чего Алексия Путельяс один мяч отыграла. Действующий чемпион продолжил сражаться, но уступил трофей, отобранный у «Лиона» в прошлом году.