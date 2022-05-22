«Лион» стал победителем женской ЛЧ, обыграв в финале «Барселону»

«Лион» завоевал восьмой трофей женской Лиги чемпионов УЕФА. Француженки обыграли «Барселону» в финале со счётом 3:1. Встреча проходила на нейтральном поле, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).
Все четыре мяча были забиты в первом тайме. Амандин Анри, Ада Хегерберг и Катарина Макарио создали «Лиону» комфортный задел в три гола, после чего Алексия Путельяс один мяч отыграла. Действующий чемпион продолжил сражаться, но уступил трофей, отобранный у «Лиона» в прошлом году.
Соня Бомпастор, побеждавшая с «Лионом» в 2011 и 2012 годах, стала первой, кто принял участие в финале женской Лиги чемпионов как игрок и как тренер. «Лион» — первая команда, сыгравшая в 10 финалах. Французская команда установила новый рекорд женского еврокубка по числу сыгранных матчей за сезон (13) и количеству побед (11).
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