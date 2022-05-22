Лионель Месси показал худший результат в чемпионате по набранным очкам за последние 15 лет
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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси показал худший результат в чемпионате по набранным очкам за последние 15 лет.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и сделал 14 результативных передач. Меньше очков за сезон аргентинский нападающий набирал лишь в сезоне-2007/2008. Тогда Месси забил 10 голов в чемпионате Испании за «Барселону».
По итогам нынешнего сезона Лионель Месси в составе «ПСЖ» стал чемпионом Франции.
Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в € 60 млн.
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