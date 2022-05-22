Кучаев ответил на вопрос, останется ли Слуцкий тренером «Рубина» в ФНЛ

Полузащитник «ЦСКА», выступающий в «Рубине» на правах аренды, Константин Кучаев ответил на вопрос корреспондента по поводу будущего Леонида Слуцкого в главной команде.
«Думаю, лучше у него спросить. У меня нет понимания», — передаёт слова Кучаева пресс-служба «Рубина».
Леонид Слуцкий стал вторым тренером, который не только выигрывал чемпионат России, но и вылетал в ФНЛ.
Накануне «Рубин» уступил в матче 30-го тура РПЛ «Уфе» со счётом 1:2. В результате казанцы завершили сезон на 15-м месте в турнирной таблице и отправились в ФНЛ впервые за 19 сезонов. Ранее Слуцкий с ЦСКА трижды выигрывал чемпионат страны.
Стоит отметить, что «Рубин» не реализовал пенальти на 90+13-й минуте матча с «Уфой» — это стоило команде места в РПЛ.
Футболисты «Рубина» уже заявили, что рассчитывают на мораторий на вылет из РПЛ.
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