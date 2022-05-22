Тренер «Фиорентины» прокомментировал выход команды в еврокубки

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался относительно попадание команды в еврокубки по итогам сезона.

«Последние несколько игр не были положительными, поэтому мы понимали, что сегодня нельзя ошибаться. Я поздравляю ребят и всю Флоренцию с тем, как они поддерживали нас на протяжении всего сезона. Это выдающееся достижение, потому что мы знали, что должны отличаться от прошлого сезона, но не думали, что это получится таким образом. Это шедевр, мы очень счастливы. С самого начала было видно, что команда росла.

Как и положено, мы дождались конца сезона, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Мы встретимся с руководством в ближайшие несколько дней. Для брака нужно согласие двоих», — приводит слова Итальяно Sky Sport Italia.