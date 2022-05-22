«Ювентус» нанёс 1 удар в сторону ворот «Фиорентины» за весь матч

«Ювентусу» не удалось нанести ни одного удара в створ ворот в матче с «Фиорентиной». Более того, туринцы пробили лишь один раз в ворота за весь матч.
21 мая, в рамках 38-го тура итальянской Серии А на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции местная «Фиорентина» проводила матч с «Ювентусом». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.
Первый мяч на 45+1-й минуте забил полузащитник домашней команды Жозеф Альфред Дункан с передачи Джакомо Бонавентуры. На 90+2-й минуте пенальти реализовал Николас Гонсалес.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин на поле не появился.
«Фиорентина» набрала 62 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии седьмое место. «Ювентус» с 70 очками остался на четвёртой позиции. Лидером соревнований является «Милан».
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