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«Ювентус» нанёс 1 удар в сторону ворот «Фиорентины» за весь матч

«Ювентус» нанёс 1 удар в сторону ворот «Фиорентины» за весь матч
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«Ювентусу» не удалось нанести ни одного удара в створ ворот в матче с «Фиорентиной». Более того, туринцы пробили лишь один раз в ворота за весь матч.

21 мая, в рамках 38-го тура итальянской Серии А на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции местная «Фиорентина» проводила матч с «Ювентусом». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Первый мяч на 45+1-й минуте забил полузащитник домашней команды Жозеф Альфред Дункан с передачи Джакомо Бонавентуры. На 90+2-й минуте пенальти реализовал Николас Гонсалес.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин на поле не появился.

«Фиорентина» набрала 62 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии седьмое место. «Ювентус» с 70 очками остался на четвёртой позиции. Лидером соревнований является «Милан».

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