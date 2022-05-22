Президент Ла Лиги – о новом контракте Мбаппе с «ПСЖ»: это оскорбление футбола

Перед объявлением «Пари Сен-Жермен» о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе, президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал это событие.

«То, что делает «ПСЖ», продлевая контракт с Мбаппе за огромную сумму денег (кто знает, где и как они будут выплачены) после объявления об убытках в размере € 700 за последние несколько сезонов и наличия бремени заработной платы в € 600 миллионов, — это оскорбление футбола.

Аль-Хелайфи так же опасен, как и Суперлига», — написал Тебас в одной из социальных сетей.

Напомним, Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ранее сообщалось, что у игрока была договорённость о переходе в мадридский «Реал».