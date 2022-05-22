Гвардиола уверен, что Холанд адаптируется в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход норвежского форварда Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».



«Уверен, он хорошо адаптируется. Чтобы составить вам реальное мнение, я должен работать с ним. Приехать в новую страну, в новый дом — ко всем этим вещам нужно приспосабливаться. Надеюсь, что он приезжает к нам надолго. Если ему нужно больше времени, оно будет. Мы постараемся помочь ему», — приводит слова Гвардиолы Sports Illustrated.



10 мая английский «Манчестер Сити» объявил о подписании пятилетнего контракта с форвардом. Холанд станет игроком «горожан» 1 июля 2022 года. Ранее Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию».



Напомним, в последнем туре АПЛ «Сити» примет «Астон Виллу». Команда Гвардиолы на данный момент возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ливерпуль» на одно очко.