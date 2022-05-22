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Globeecho: Леонардо уволен с поста спортивного директора «ПСЖ»

Globeecho: Леонардо уволен с поста спортивного директора «ПСЖ»
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо был освобождён от занимаемой должности через несколько минут после окончания матча «ПСЖ» — «Метц» (5:0) сообщает Globeecho.

Напомним, Леонардо занимал должность спортивного директора «ПСЖ» с сезона-2011/2012 до окончания сезона-2013/2014. Затем функционер занимал различные должности в итальянском «Милане» и турецком «Антальяспоре». В 2019 году Леонардо вновь был назначен спортивным директором «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» недовольно трансферной политикой клуба.

По итогам нынешнего сезона «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции. В розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА французский клуб вылетел из турнира на стадии 1/8 плей-офф, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

Лучшие голы «Сент-Этьена» в ворота «Реймса»:

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