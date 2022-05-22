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Хосеп Гвардиола: я никто без невероятных игроков «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола: я никто без невероятных игроков «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил работу своих футболистов.

«Я никто без моих невероятных игроков. Без них нет ни тактики, ни идей. Футболисты высочайшего уровня — это самое важное. У всех остальных тренеров есть восхитительные тактические идеи. Похвала в футбольном мире всегда звучит подозрительно. Каждый раз, когда меня хвалят, я не верю ни на секунду. Да, я очень подозрительный.

За успехами команды стоят игроки, их качество, талант и приложенные усилия. Мы особенно хороши, когда полностью стараемся придерживаться одной идеи, но мои идеи не более особенные, чем идеи других тренеров. Я видел множество невероятных тренеров в Чемпионшипе и английской Премьер-лиге, которые не добились успеха. Знаете, в чём причина? У них не было таких хороших футболистов, как у «Манчестер Сити», вот и всё», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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