Хосеп Гвардиола: я никто без невероятных игроков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил работу своих футболистов.



«Я никто без моих невероятных игроков. Без них нет ни тактики, ни идей. Футболисты высочайшего уровня — это самое важное. У всех остальных тренеров есть восхитительные тактические идеи. Похвала в футбольном мире всегда звучит подозрительно. Каждый раз, когда меня хвалят, я не верю ни на секунду. Да, я очень подозрительный.



За успехами команды стоят игроки, их качество, талант и приложенные усилия. Мы особенно хороши, когда полностью стараемся придерживаться одной идеи, но мои идеи не более особенные, чем идеи других тренеров. Я видел множество невероятных тренеров в Чемпионшипе и английской Премьер-лиге, которые не добились успеха. Знаете, в чём причина? У них не было таких хороших футболистов, как у «Манчестер Сити», вот и всё», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.