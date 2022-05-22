Видео эмоциональной реакции президента «Торпедо» на выход команды в РПЛ

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов после окончания матча 38-го тура Футбольной Национальной Лиги «Торпедо» — «Кубань» (2:2), эмоционально отреагировал на выход своей команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Автозаводцы» добились нужного результата лишь на 90+1-й минуте, сумев реализовать пенальти. Гол забил полузащитник «Торпедо» Алексей Померко.

Этот ничейный результат позволил московской команде занять первое место в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги по итогам сезона-2021/2022. Они опередили воронежский «Факел» и «Оренбург», которые расположились на 2-м и 3-м месте соответственно, лишь на одно очко.

Московское «Торпедо» сыграет в Российской Премьер-Лиге впервые с сезона-2014/2015.