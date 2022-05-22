Отец Дениса Черышева высказался о будущем игрока и уходе из «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, высказался о будущем игрока после ухода из испанского клуба.



«Завершился этап в «Валенсии». Сначала ты играешь в одной команде, после переходишь в другую. Давайте пока не будем обсуждать вопрос о будущем Дениса. Поступит предложение из России, мы его рассмотрим», — сказал Черышев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии». 31-летний полузащитник провёл за испанский клуб 96 матчей в чемпионате, а также 122 матча во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Денис Черышев провёл за «Валенсию» 20 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу.