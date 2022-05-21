Полузащитник сборной России Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии».
«96 матчей в чемпионате, 122 матча во всех турнирах, замечательные четыре года я защищал цвета «Валенсии», что было бы невозможно без каждого из членов этой великой семьи.
Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, технический и медицинский персонал, всех работников этого великого клуба. И прежде всего хотел бы сказать спасибо болельщикам! Вы всегда были с командой, даже в самые трудные моменты.
Я пытался оставить всего себя на поле, иногда успешно, иногда менее успешно. Всегда старался быть честным в своей работе и помогал товарищам по команде, чем мог. Сегодня я прощаюсь с вами, а моё сердце полно благодарности за то, что позволили мне стать частью этой истории! Я навсегда останусь фанатом «Валенсии», — написал Черышев в своих соцсетях.
Напомним, Черышев перешёл в «Валенсию» из мадридского «Реала» на правах аренды в феврале 2016 года, а летом покинул клуб. Через два года полузащитник вернулся в «Валенсию», перейдя на правах аренды из «Вильярреала». В 2019 году клуб выкупил контракт российского футболиста.
В нынешнем сезоне 31-летний Черышев принял участие в 16 матчах чемпионата Испании и отдал одну результативную передачу.
Обзор матча «Валенсия» — «Сельта»
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