«Крылья Советов» намерены выкупить защитника Барача после аренды
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о возможном выкупе контракта защитника Матео Барача у «Сочи».
«Касаемо Барача, то мы действительно заинтересованы в выкупе. В ближайшее время постараемся этот вопрос решить», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Барач перешёл в «Крылья Советов» из «Сочи» на правах аренды летом 2021 года. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.
По итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 самарские «Крылья Советов» заняли 8-е место в турнирной таблице, а «Сочи» финишировал на 2-м месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».
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