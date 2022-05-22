«Крылья Советов» намерены выкупить защитника Барача после аренды

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о возможном выкупе контракта защитника Матео Барача у «Сочи».

«Касаемо Барача, то мы действительно заинтересованы в выкупе. В ближайшее время постараемся этот вопрос решить», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Барач перешёл в «Крылья Советов» из «Сочи» на правах аренды летом 2021 года. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.

По итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 самарские «Крылья Советов» заняли 8-е место в турнирной таблице, а «Сочи» финишировал на 2-м месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».