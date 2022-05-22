Колыванов: история Дзюбы в «Зените» закончилась. Он будет востребован в любом клубе России

Известный российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Дзюба был у меня в молодёжной команде, и я хочу сказать, что его надо поблагодарить за те прекрасные годы, которые он провел в «Зените». Он был лидером, капитаном команды, в её составе становился лучшим бомбардиром чемпионата. Сегодня закончилась история для него в «Зените». Теперь он откроет для себя новую страницу своей жизни.



Дзюба хочет играть и будет востребован в любом российском клубе. Он останется одним из топовых нападающих нашего чемпионата. В России за последние годы не было такого яркого, мощного игрока. По футбольным меркам он остаётся одним из лидеров нашей сборной. Его можно назвать легендой «Зенита», который оставил свой красивый футбольный отпечаток в истории клуба», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.