Сын Эдуарда Стрельцова поделился эмоциями от выхода «Торпедо» в РПЛ

Игорь Стрельцов, сын легендарного футболиста «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова, поделился впечатлениями от выхода московской команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Эмоции только положительные. Впервые за столько лет «Торпедо» возвращается в Премьер-Лигу. Первое возвращение было неудачным. Очень рад за ребят, за команду, за болельщиков, которые поддерживали «Торпедо» весь сезон. Хотелось бы, чтобы поскорее построили стадион, чтобы принимать матчи на Восточной, на обновлённом стадионе. Конечно, надо укреплять состав. Есть все возможности для того, чтобы продолжить историю «Торпедо» в лучших её традициях», — сказал Стрельцов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, 21 мая состоялся заключительный 38-й тур Футбольной национальной лиги. По его итогам определились команды, которые пробились в Российскую Премьер-Лигу. Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел».