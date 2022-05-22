«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 22 мая, состоится матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Встреча 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».



«Манчестер Сити» набрал 90 очков в 37 встречах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко. «Астон Вилла» (45) — на 14-м месте. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».



Напомним, чемпион Англии будет определён в этом туре АПЛ. «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии, если обыграет «Астон Виллу» в параллельном матче. При равенстве очков титул завоюет команда с лучшей разницей мячей. За 37 туров «Манчестер Сити» забил 96 голов и пропустил 24 мяча (разница составляет +72), а «Ливерпуль» отметился 91 забитым мячом и пропустил 25 голов (+66). Если «Манчестер Сити» не выиграет у «Астон Виллы», а «Ливерпуль» победит «Вулверхэмптон», трофей достанется мерсисайдцам.