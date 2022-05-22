«Сассуоло» — «Милан»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 22 мая, состоится матч «Сассуоло» — «Милан». Встреча 38-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Милан».
«Милан» набрал 83 очка в 37 встречах и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022, опережая идущий вторым «Интер» на два очка. «Сассуоло» (50) — на 11-м месте. Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».
В прошлом туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 «Милан» уверенно обыграл «Аталанту» со счётом 2:0, а «Сассуоло» одержал победу в гостевом матче с «Болоньей» (3:1).
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