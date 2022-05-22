«ПСЖ» хочет в ближайшее время объявить о назначении спортивным директором Луиса Кампоса

«ПСЖ» в скором времени может объявить о том, что на смену действующему спортивному директору клуба Леонардо придёт бывший директор «Лилля» Луис Кампос. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, специалист будет отвечать за спортивную стратегию клуба, трансферы и развитие молодёжи «ПСЖ».
Идея руководства состоит в том, чтобы улучшить повседневную работу в клубе, поскольку боссы парижан недовольны многочисленными утечками информации в прессу об опозданиях игроков на тренировки и поведении, несовместимом с поведением элитных спортсменов.
Таким образом, клуб будет управляться с той же строгостью, что и другие клубы, конкурирующие за Лигу чемпионов. Это назначение также может повлиять на трансферы клуба, поскольку переговоры, начатые Леонардо, такие как сделка с полузащитником «МЮ» Полем Погба, потенциально могут быть сорваны.
- 22 мая 2022
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