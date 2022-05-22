Миллер — о Дзюбе: уместно вспомнить, без сомнения, самый лучший матч за всю историю РПЛ
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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».
«Дзюба — легенда «Зенита» или «Спартака»? Спросили бы что-нибудь попроще. Но, думаю, отвечая на ваш вопрос, уместно вспомнить, без сомнения, самый лучший матч за всю историю РПЛ, битву за золото сезона-2018/2019 «Краснодар» — «Зенит», — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита».
Артём Дзюба присоединился к «Зениту» 1 июля 2015 года. За семь лет он провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов. В нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл за «Зенит» 39 матчей во всех турнирах. Он забил 13 голов и сделал семь результативных передач.
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