Дзюба простился с «Зенитом» в образе Дэдпула. Почему он и что за смыслы спрятаны в видео?

Артём Дзюба попрощался с «Зенитом» креативно: выпустил ролик, в котором он в костюме Дэдпула перечисляет всё и всех, кому благодарен за семь крутых лет в клубе.

«Ну что, дружок, скучал? «Это я! — говорит он. – Мы провели с тобой на берегах Невы охренительные семь лет. Четыре раза стали чемпионами – один раз меня даже позвали поучаствовать в награждении, чем знатно подорвали пуканы у некоторых засранцев. А ещё по три раза выиграли Кубок и Суперкубок России! Большое спасибо и привет всем моим партнёрам. Без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот. В «Зените» я стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ – это офигеть как круто! Спасибо всему персоналу и всем тренерам, что помогали мне держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь, я, чёрт побери, не подвёл вас! Спасибо Питеру. Я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял в моём сердечке. Спасибо всем засранцам за комплименты: вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах. Без вас было бы скучно!

Дзюба в прощальном ролике

Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения».

Кто такой Дэдпул?

Дэдпул по профессии – наёмный убийца. Свою способность к регенерации и нечеловеческую силу он получил в результате опытов: парень, которого на самом деле зовут Уэйд Уилсон, болел раком и решился на экспериментальное лечение – и оно пошло не по плану. Вместе с суперспособностью он получил психическое расстройство – в его голове постоянно говорят два голоса, которые общаются между собой, его преследуют галлюцинации, а ещё Дэдпул склонен к насилию. При этом любит котиков и детей.

Массовую популярность герой получил после суперуспешного фильма с Райаном Рейнольдсом, который вышел в прокат в 2016 году. При бюджете в $ 58 млн сборы в мире составили $ 782,6 млн, причём больше половины кассы — вне США ($ 419,5 млн). «Дэдпул» стал первым фильмом франшизы «Люди Икс», которому был присвоен рейтинг R (лица, не достигшие 17 лет, допускаются на сеанс только в сопровождении родителей или законного представителя).

Почему Дэдпул?

Дзюба любит Marvel – ещё в 2015-м он рассказывал, что с друзьями они разобрали героев: «Я — Тор! Тем более у нас в «Зените» есть Халк. Поэтому среди моих знакомых я всё время кричу, что я Тор. В шутку, конечно».

Спустя год вышел первый фильм про Дэдпула, и Дзюба выбрал себе нового героя. «Я обожаю его за чёрный юмор. Поэтому всё, что связано с Дэдпулом, я всегда любил, и дети мои тоже его обожают», – говорил он.

Впервые человек в красном костюме появился рядом с футболистом в 2018-м: сначала поздравил его с миллионным подписчиком в «Инстаграме»*, потом в аккаунте «Зенита» в «Твиттере» появилось их общее фото. А ещё Дэдпул обещал приехать к Александру Кокорину, когда у того тоже прибавится подписчиков: «Кокорыч, будет миллион – приеду!»

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.

Год назад Дзюба надел костюм сам и вышел на награждение, когда «Зенит» получал золотые медали. «Думаю, он заранее планировал выйти в костюме Дэдпула, – рассказывал тогда Магомед Оздоев. – Я спрашиваю: «А где мечи, Дэдпул?» Он отвечает: «Сломались».

Дзюба в костюме Дэдпула на награждении Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дзюба тогда рассказал, почему он выбрал для себя именно этого героя. «Он умеет всё, а самое лучшее — это регенерация, — объяснял он. – Так что это я. Этот костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться. Мне кажется, на третье подряд чемпионство можно себе это позволить».

А ещё говорил, что его личная суперсила — в характере.

Что там в ролике, есть отсылки?

Скорее, смыслы.

Вот Дзюба говорит про любимых партнёров, и на экране сменяются кадры: Сердар Азмун, Халк, Олег Шатов и Александр Ерохин с Алексеем Суторминым.

Фото: Любимые партнёры Дзюбы по «Зениту»

«Спасибо всему персоналу и всем тренерам, что помогали мне держать мой костюм в отличной форме» – тут кадр с Андре Виллаш-Боашем. У них отличные отношения – бывший тренер «Зенита» как-то даже называл Дзюбу «королём России».

А вот Сергея Семака, под руководством которого нападающий провёл последние четыре сезона (и с которым взял четыре чемпионства подряд), в ролике нет.

Андре Виллаш-Боаш

«Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс», – обращение к Алексею Миллеру. Именно он появляется на экране, когда за кадром звучат эти слова.

Алексей Миллер

Дзюба поблагодарил даже «засранцев» – «за комплименты», которые якобы давали ему силы. Речь о хейтерах: без вас, сказал футболист, было бы скучно. И ещё сказал, что обгонял их на «виражах». Не отсылка ли это к фанатской трибуне «Зенита»?