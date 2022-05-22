Вратарь «Динамо» Лещук обратился к болельщикам после поражения 1:5 от «Сочи»
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук обратился к болельщикам команды после поражения от «Сочи» (1:5) в 30-м туре чемпионата России.
«Сложно что-то писать после таких игр, но мне хочется поблагодарить за поддержку всех тех, кто был с нами до конца.
Я знаю, что трудно смотреть, как твоя команда проигрывает с крупным счётом, но как же важно для нас особенно в такие моменты быть вместе с вами. Когда вы рядом – есть уверенность, что мы всё можем преодолеть.
Отдельно хочу сказать спасибо за персональный заряд для меня после матча – не могу передать, насколько это ценно и важно для меня!
Впереди – финал Кубка», — написал Лещук в своём телеграм-канале.
«Динамо», проиграв «Сочи», финишировало в турнирной таблице РПЛ на третьем месте.
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