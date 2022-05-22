«Челси» обыграл дома «Уотфорд», забив победный мяч на 90+1-й минуте

Сегодня, 22 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках заключительного 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Уотфорд». Хозяева одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 11-й минуте отличился полузащитник синих Кай Хаверц, ему ассистировал Кенеди. На 87-й минуте счёт сравнял хавбек «Уотфорда» Дэн Гослинг, голевой пас отдал Адам Масина. На 90+1-й минуте взятием ворот отметился полузащитник «Челси» Росс Баркли, результативную передачу оформил Рис Джеймс.



По итогам сезона «Челси» расположился на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Синие набрали 74 очка. «Уотфорд» с 23 очками занял 19-ю строчку в таблице и вылетел в Чемпионшип.