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«Челси» обыграл дома «Уотфорд», забив победный мяч на 90+1-й минуте

«Челси» обыграл дома «Уотфорд», забив победный мяч на 90+1-й минуте
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Сегодня, 22 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках заключительного 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Уотфорд». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 11-й минуте отличился полузащитник синих Кай Хаверц, ему ассистировал Кенеди. На 87-й минуте счёт сравнял хавбек «Уотфорда» Дэн Гослинг, голевой пас отдал Адам Масина. На 90+1-й минуте взятием ворот отметился полузащитник «Челси» Росс Баркли, результативную передачу оформил Рис Джеймс.

По итогам сезона «Челси» расположился на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Синие набрали 74 очка. «Уотфорд» с 23 очками занял 19-ю строчку в таблице и вылетел в Чемпионшип.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Хаверц – 11'   1:1 Гослинг – 87'   2:1 Баркли – 90+1'
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