Голевая Чалова помогла «Базелю» победить «Лугано» и завоевать серебро чемпионата Швейцарии

Сегодня, 22 мая, «Базель» сыграл в заключительном матче 36-го тура чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022 с «Лугано». Команда, в которой выступает российский форвард Фёдор Чалов, одержала победу – 2:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился полузащитник «Базеля» Дариан Малес, ему ассистировал Фёдор Чалов. На 27-й минуте счёт сравнял хавбек «Лугано» Мохамед эль-Амин Амура, голевой пас отдал Рето Циглер. На 71-й минуте взятием ворот отметился полузащитник «Базеля» Пайтим Касами, результативную передачу отдал Адам Салаи. Команды заканчивали матч вдесятером.
Благодаря победе над «Лугано» «Базель» набрал 62 очка и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Чемпион страны – «Цюрих» (76).
Чалов находится в аренде в швейцарском клубе из ЦСКА. Форвард перебрался в «Базель» в зимнее трансферное окно. За клуб из Швейцарии Чалов провёл 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.
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