Фернандиньо: игроки «Манчестер Сити» — бойцы, которые никогда не сдаются

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал победу своей команды в матче 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Встреча закончилась со счётом 3:2, «горожане» проигрывали, уступая в два мяча, но в концовке совершили камбэк. Эта победа принесла им титул чемпионов Англии.



«У нас есть это. Мы — бойцы, которые никогда не сдаются. Хочу поблагодарить всех в «Манчестер Сити». В последние два года, когда меня выбрали капитаном, я всегда пытался помогать. Эти люди заслуживают самого высокого места, на котором и находятся.



Я действительно горд. Когда переходил в команду, мечтал играть в Лиге чемпионов», — цитирует Фернандиньо BBC.

«Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ опередил «Ливерпуль» на два очка.