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«Вильярреал» обыграл «Барселону» и завоевал путёвку в Лигу конференций

«Вильярреал» обыграл «Барселону» и завоевал путёвку в Лигу конференций
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В ночь с 22 на 23 мая мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках заключительного 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Вильярреал». Гости одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник Альфонсо Педраса, ему ассистировал Даниэль Парехо. На 55-й минуте забил другой хавбек «Вильярреала» — Мой Гомес.

«Барселона» завоевала серебряные медали первенства. Каталонцы заняли второе место, набрав 73 очка в 38 турах. «Вильярреал» с 59 очками расположился на седьмой строчке, которая позволит «жёлтой субмарине» сыграть в следующем розыгрыше Лиги конференций. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», «сливочные» набрали 86 очков.

Испания - Примера. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Педраса – 41'   0:2 Гомес – 55'
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