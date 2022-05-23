«Вильярреал» обыграл «Барселону» и завоевал путёвку в Лигу конференций

В ночь с 22 на 23 мая мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках заключительного 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Вильярреал». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник Альфонсо Педраса, ему ассистировал Даниэль Парехо. На 55-й минуте забил другой хавбек «Вильярреала» — Мой Гомес.



«Барселона» завоевала серебряные медали первенства. Каталонцы заняли второе место, набрав 73 очка в 38 турах. «Вильярреал» с 59 очками расположился на седьмой строчке, которая позволит «жёлтой субмарине» сыграть в следующем розыгрыше Лиги конференций. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», «сливочные» набрали 86 очков.