Эмери – о продлении контракта Мбаппе с «ПСЖ»: это нехорошо для футбола

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал продление контракта нападающего Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года.
«Это очень личное решение, но оно было принято слишком поздно. Я очень ценю этого парня и уважаю его решение, но не это время и этот формат. Это нехорошо для футбола», — приводит слова Эмери Marca.
Отметим, Эмери работал с Мбаппе в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что Мбаппе мог перейти в мадридский «Реал».
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года.
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